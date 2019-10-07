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У НБУ назвали дві причини укріплення гривні у 2019 році

Новини » Економіка    07.10.2019 - 15:14
У НБУ назвали дві причини укріплення гривні у 2019 році
Фото: колаж (knute.edu.ua)

На курс впливали вкладення нерезидентів державні папери, а також ситуація з експортом

На курс гривні до долара з початку 2019 року позитивно впливали здебільшого два чинники. Про це заявив керівник проектів та програм департаменту відкритих ринків НБУ Емал Бахтарі в інтерв’ю "Еспресо".

Як відзначив Бахтарі, однією з головних причин зміцнення курсу гривні до долара була купівля іноземцями облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України.

За його словами, іншою причиною була ситуація з експортом. "Треба згадати, що цього року дуже вдалий стан речей з експортною галуззю. У нас переважна частина експорту - це або металургійна продукція, вугілля, або це аграрний сектор", - сказав він і додав, що ці сектори дають 80% валютної виручки.

Представники НБУ зазначив, що справи в аграрному секторі йдуть досить непогано, а врожай за прогнозами перевершить рекордний минулорічний. "І так само непогано справи виглядають у наших металургів", - додав він.

Бахтарі також нагадав, що в Україні продовжує зростати IТ-галузь, яка також приносить валютну виручку.

"В цілому весь експорт дав більше валюти і продовжує її заводити в країну, що також вплинуло на курс", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився за січень-вересень 2019 року на 13%.

Нагадаємо, нерезиденти за 9 місяців 2019 року збільшили всій портфель ОВДП України у 15 разів - з 6,3 млрд грн до 97,8 млрд грн.

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Теми: Курс долара
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