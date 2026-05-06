В НБУ назвали причины национализации "Сенс Банка"

Позиция НБУ после заседания ТСК

Национальный банк Украины обнародовал развернутую позицию по вопросам, поднятым на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады 5 мая 2026 года.

В центре обсуждения оказались деятельность АО "Сенс Банк", а также упоминания так называемых "пленок Миндича".

Причины национализации банка

В НБУ напомнили, что решение о национализации "Сенс Банка" было принято из-за угрозы финансовой стабильности и рисков для вкладчиков после введения санкций против акционеров.

Ограничения не позволяли собственникам поддерживать необходимый уровень капитала.

Отмечается, что на фоне ухудшения платежной дисциплины заемщиков капитал банка сократился на 50% в период с марта 2022 по июль 2023 года, тогда как в других системно важных банках он вырос на 29%.

В НБУ также заявили, что обсуждаемые ТСК обстоятельства не связаны с самим решением о национализации и не могут ставить его под сомнение.

Надзор и проверка банка

После национализации Национальный банк усилил контроль за учреждением.

Были проведены инспекционные проверки, а также дистанционные анализы по вопросам кредитования, комплаенса и финансового мониторинга.

По результатам проверок применялись меры воздействия, направлялись обращения в правоохранительные и государственные органы.

В период 2023–2026 годов регулятор направил 13 обращений в правоохранительные структуры и четыре - в службу финмониторинга.

Также выявлялись признаки скрытой структуры управления банком в период до национализации, что стало основанием для дальнейших расследований и внешних forensic-исследований.

Контроль над наблюдательным советом

Отдельно в НБУ разъяснили порядок назначения членов наблюдательного совета.

Регулятор не участвует в отборе кандидатов, а только проверяет их соответствие требованиям после назначения.

Сейчас проводится дополнительная оценка соответствия отдельных членов наблюдательного совета критериям независимости.

Финмониторинг и обвинения

В Нацбанке отвергли обвинения в бездействии, заявив, что надзорная функция реализуется системно.

С 2022 по 2026 год проведены сотни проверок банков и небанковских учреждений, а сумма штрафов превысила 1,6 млрд грн.

По "Сенс Банку" отдельно проведены проверки и наложены штрафы, а также выданы обязательные рекомендации по усилению системы финмониторинга.

Тарифы и прибыль банка

В регуляторе подчеркнули, что не влияют на тарифную политику банков, поскольку это относится к компетенции их органов управления.

Также отмечено, что прибыль банка за 2023–2024 годы оставалась нераспределенной и направлялась на капитал.

В 2025 году большая часть прибыли пошла на покрытие убытков прошлых лет.

Общий вывод регулятора

Нацбанк заявил, что все решения принимаются на основе законодательства и прозрачных процедур.

Регулятор выразил обеспокоенность отдельными заявлениями, прозвучавшими на заседании ТСК, и подчеркнул необходимость опоры исключительно на подтвержденные факты.

Ситуация с "Сенс Банком": предыстория

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что "Сенс Банк", по его мнению, находится под влиянием лиц, связанных с предпринимателем Тимуром Миндичем и бывшим главой Офиса президента Андреем Ермаком.

По словам депутата, анализ данных и опубликованных журналистами материалов якобы указывает на то, что банк с момента национализации мог находиться под управлением этих групп влияния.

Он также утверждает, что между ними существует конкуренция за влияние внутри структуры.

Железняк считает, что руководство банка должно быть немедленно отстранено.