В НБУ назвали причины национализации "Сенс Банка"

"Сенс Банк" национализировали из-за угрозы финансовой стабильности и неспособности подсанкционных акционеров поддерживать капитал учреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию НБУ.
Национальный банк Украины обнародовал развернутую позицию по вопросам, поднятым на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады 5 мая 2026 года.
В центре обсуждения оказались деятельность АО "Сенс Банк", а также упоминания так называемых "пленок Миндича".
В НБУ напомнили, что решение о национализации "Сенс Банка" было принято из-за угрозы финансовой стабильности и рисков для вкладчиков после введения санкций против акционеров.
Ограничения не позволяли собственникам поддерживать необходимый уровень капитала.
Отмечается, что на фоне ухудшения платежной дисциплины заемщиков капитал банка сократился на 50% в период с марта 2022 по июль 2023 года, тогда как в других системно важных банках он вырос на 29%.
В НБУ также заявили, что обсуждаемые ТСК обстоятельства не связаны с самим решением о национализации и не могут ставить его под сомнение.
После национализации Национальный банк усилил контроль за учреждением.
Были проведены инспекционные проверки, а также дистанционные анализы по вопросам кредитования, комплаенса и финансового мониторинга.
По результатам проверок применялись меры воздействия, направлялись обращения в правоохранительные и государственные органы.
В период 2023–2026 годов регулятор направил 13 обращений в правоохранительные структуры и четыре - в службу финмониторинга.
Также выявлялись признаки скрытой структуры управления банком в период до национализации, что стало основанием для дальнейших расследований и внешних forensic-исследований.
Отдельно в НБУ разъяснили порядок назначения членов наблюдательного совета.
Регулятор не участвует в отборе кандидатов, а только проверяет их соответствие требованиям после назначения.
Сейчас проводится дополнительная оценка соответствия отдельных членов наблюдательного совета критериям независимости.
В Нацбанке отвергли обвинения в бездействии, заявив, что надзорная функция реализуется системно.
С 2022 по 2026 год проведены сотни проверок банков и небанковских учреждений, а сумма штрафов превысила 1,6 млрд грн.
По "Сенс Банку" отдельно проведены проверки и наложены штрафы, а также выданы обязательные рекомендации по усилению системы финмониторинга.
В регуляторе подчеркнули, что не влияют на тарифную политику банков, поскольку это относится к компетенции их органов управления.
Также отмечено, что прибыль банка за 2023–2024 годы оставалась нераспределенной и направлялась на капитал.
В 2025 году большая часть прибыли пошла на покрытие убытков прошлых лет.
Нацбанк заявил, что все решения принимаются на основе законодательства и прозрачных процедур.
Регулятор выразил обеспокоенность отдельными заявлениями, прозвучавшими на заседании ТСК, и подчеркнул необходимость опоры исключительно на подтвержденные факты.
Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что "Сенс Банк", по его мнению, находится под влиянием лиц, связанных с предпринимателем Тимуром Миндичем и бывшим главой Офиса президента Андреем Ермаком.
По словам депутата, анализ данных и опубликованных журналистами материалов якобы указывает на то, что банк с момента национализации мог находиться под управлением этих групп влияния.
Он также утверждает, что между ними существует конкуренция за влияние внутри структуры.
Железняк считает, что руководство банка должно быть немедленно отстранено.
Напоминаем, что наряду с "Сенс Банком" в число приоритетных объектов для приватизации входит и "Укргазбанк" - сейчас уже ведется подготовка необходимых процедур для его возможной продажи.
Отметим, что Гетманцев считает, что ситуация вокруг "Сенс Банка" может указывать на длительное существование масштабных коррупционных схем, связанных с обслуживанием нелегального игорного бизнеса, при этом Национальный банк как регулятор, по этим оценкам, не фиксировал нарушений своевременно.