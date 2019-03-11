НБУ назвав суми купівлі валюти онлайн

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Частка онлайн-операцій поки що менша 10%

За перший місяць після набрання чинності нового закону "Про валюту і валютні операції" (з 7 лютого) громадяни купили в банках валюти онлайн на 52 млн доларів. Про це повідомляє Національний банк на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначили в НБУ, за цей місяць українські компанії уклали більше 100 нових кредитних угод з нерезидентами.

Окрім цього, після скасування ліцензій на інвестиції за кордон як населення, так і бізнес досить активно інвестують в межах дозволених е-лімітів (2 млн євро для юросіб і 50 тис євро для фізосіб на рік), додали в НБУ.

Нагадаємо, закон "Про валюту і валютні операції" дозволяє обмінювати валюту онлайн, якщо обсяг угоди не перевищує 150 тис. грн. У НБУ вважають, що більшість великих українських банків будуть пропонувати послугу покупки валюти онлайн.

За даними НБУ, населення України в лютому 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 942,5 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 879,1 млн доларів. Таким чином у лютому чистий продаж валюти населенням становив 63,4 млн доларів, у той час як у січні - 175,5 млн доларів.