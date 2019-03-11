ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українці за останній місяць продали валюти більше, ніж купили

Новини » Фінанси    11.03.2019 - 15:34
Українці за останній місяць продали валюти більше, ніж купили
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тенденція спостерігається з початку року

Населення України в січні 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 942,5 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 879,1 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Таким чином у січні чистий продаж валюти населенням становила 63,4 млн доларів, у той час як у січні - 175,5 млн доларів.

Таким чином, з початку року громадяни продали валюти на 238,9 доларів більше, ніж купили.

За даними НБУ, готівковий курс долара знизився за лютий на 2,7% у продажу і на 2,6% в покупці, євро - на 2,9% у продажу і на 3,0% в покупці.

Українці за останній місяць продали валюти більше, ніж купили

Дані: НБУ

Як повідомляло РБК-Україна, населення України в грудні 2018 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 831,7 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 941,8 млн доларів. Таким чином у грудні чиста купівля валюти населенням становила 110,1 млн доларів. Всього за 2018 рік українці продали банкам валюти на 11072,75 млн доларів, купили на 9592,15 млн доларів. Сальдо склало 1480,6 млн доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ, курс гривні до долара з початку 2019 року зміцнювався під впливом ринкових факторів.

НБУ знизив довідковий курс долара Долар і євро продовжили зниження на міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України Національний банк УкраїниКурс гривніКурс долара
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся