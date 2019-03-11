Українці за останній місяць продали валюти більше, ніж купили

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тенденція спостерігається з початку року

Населення України в січні 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 942,5 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 879,1 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Таким чином у січні чистий продаж валюти населенням становила 63,4 млн доларів, у той час як у січні - 175,5 млн доларів.

Таким чином, з початку року громадяни продали валюти на 238,9 доларів більше, ніж купили.

За даними НБУ, готівковий курс долара знизився за лютий на 2,7% у продажу і на 2,6% в покупці, євро - на 2,9% у продажу і на 3,0% в покупці.

Дані: НБУ

Як повідомляло РБК-Україна, населення України в грудні 2018 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 831,7 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 941,8 млн доларів. Таким чином у грудні чиста купівля валюти населенням становила 110,1 млн доларів. Всього за 2018 рік українці продали банкам валюти на 11072,75 млн доларів, купили на 9592,15 млн доларів. Сальдо склало 1480,6 млн доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ, курс гривні до долара з початку 2019 року зміцнювався під впливом ринкових факторів.