НБУ назвав суму валютних виплат України за держборгом у 2020-2022 роках

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Більшість виплат буде зроблено за рахунок нових запозичень

Валютні виплати уряду України та Національного банку у 2020- 2022 роках разом з відсотками перевищать 24 млрд доларів. Про це йдеться у новому "Звіті про фінансову стабільність" Національного банку України.

Як зазначається в документі, більшу частину цієї суми потрібно буде рефінансувати на зовнішніх ринках.

"Погашення й обслуговування валютного держборгу - ключовий середньостроковий виклик", - наголошують в НБУ.

У звіті зазначається, що завдяки поліпшенню економічної ситуації більшість кредитних агентств підвищили рейтинги України. Це посилило спроможність залучати кошти на міжнародному ринку, однак їхня вартість все ще зависока. На початку грудня дохідність доларових євробондів України перебувала в діапазоні 4-7% залежно від строків погашення.

"Саме тому співпраця з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями є критично важливою. Нова трирічна програма розширеного фінансування (EFF) обсягом близько 5,5 млрд доларів сприятиме подальшому здешевленню суверенних та корпоративних запозичень. Крім того, програма співпраці з МВФ - це не стільки гроші, скільки "якір" для втілення важливих економічних реформ, які подекуди є соціально непопулярними. Саме тому для міжнародних інвесторів наявність програми з МВФ є фактором довіри до країни і підтвердженням того, що реформи йдуть за планом", - йдеться в документі.

Зазначимо, фінансування загального фонду державного бюджету в 2020 році планується за рахунок державних запозичень в сумі 342,5 млрд грн. Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується в сумі 282,1 млрд грн. Таким чином різниця погашенням і запозиченням у 2020 році повинна скласти 81,1 млрд грн, тобто 6,9% від витрат держбюджету, що заплановані на рівні 1180 млрд грн.

Нагадаємо, за даними НБУ, результати судових процесів, пов’язаних із "ПриватБанком", - один з наймасштабніших викликів для макрофінансової стабільності України.