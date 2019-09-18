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НБУ назвав суму виплат за зовнішнім боргом до кінця 2020

Новини » Економіка    18.09.2019 - 18:25
НБУ назвав суму виплат за зовнішнім боргом до кінця 2020
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

До кінця 2020 року Україні треба виплатити 24,8 млрд доларів

Національний банк України (НБУ) оприлюднив календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті за станом на 1 липня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Згідно з планом, уряд, центральний банк, підприємства та банки за III-IV квартали повинні виплатити 8,975 млрд доларів, з яких 6,773 млрд доларів - заснована сума боргу, 2,202 млрд доларів - відсотки.

Календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті за станом на 01.07.2019

НБУ назвав суму виплат за зовнішнім боргом до кінця 2020

bank.gov.ua

За даними НБУ, в 2020 році уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 15,877 млрд доларів, з яких 12,095 млрд доларів - заснована сума боргу, 3,781 млрд доларів - відсотки.

Календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті за станом на 01.07.2019

НБУ назвав суму виплат за зовнішнім боргом до кінця 2020bank.gov.ua

Нагадаємо, за даними НБУ, валовий зовнішній борг України на кінець II кварталу 2019 року зріс у порівнянні з минулим кварталом на 1,555 млрд доларів - з 113,956 млрд доларів до 115,511 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, за оцінками НБУ, в 2018 році рівень держборгу до ВВП знизився з 72% до 61%. У НБУ очікують, що жорстка фіскальна політика уряду і значні погашення боргу дозволять знизити рівень державного боргу нижче 60% від ВВП.

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