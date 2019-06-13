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Банки підвищили ставки по кредитах для населення

Новини » Економіка    13.06.2019 - 14:55
Банки підвищили ставки по кредитах для населення
Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

Незважаючи на зниження облікової ставки НБУ, банки підвищують вартість кредитів

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в травні 2019 року в національній валюті становили 33,4% річних, що на 2,3 в.п. вище, ніж у квітні (31,1%). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли за місяць з 5,8% до 8,9% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств в травні знизилися з 18,2% до 18,1% річних, за валютним знизилися - з 5,4 % до 5,3%.

Банки підвищили ставки по кредитах для населенняДані: НБУ

Кредитний портфель банків за місяць зменшився на 1,8% до 1 027 млрд грн, в т. ч. для населення зріс на 1,5% до 202 млрд грн, підприємств - скоротився на 2,6% до 822 млрд грн.

Банки підвищили ставки по кредитах для населенняДані: НБУ

Нагадаємо, згідно з результатами "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал, проведеного Національним банком, українські банки очікують зростання обсягів кредитування протягом наступних 12 місяців.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 26 квітня знизив облікову ставку на 0,5 в.п. до 17,5% річних. Як зазначив глава НБУ Яків Смолій, стійка тенденція до уповільнення інфляції до цілі 5% дозволяє Національному банку почати цикл зниження облікової ставки.

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