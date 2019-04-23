ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Банкіри дали прогноз за обсягами та умовами кредитування на рік

Новини » Економіка    23.04.2019 - 16:53
Банкіри дали прогноз за обсягами та умовами кредитування на рік
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Для населення умови кредитування будуть пом'якшуватися

Українські банки очікують зростання обсягів кредитування протягом наступних 12 місяців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал, проведеного Національним банком.

За даними опитування, 76% респондентів прогнозують збільшення портфеля корпоративних кредитів у наступні 12 місяців, а 74% - роздрібних.

Банкіри дали прогноз за обсягами та умовами кредитування на рікbank.gov.ua

Поточние опитування виявило незмінність внутрішніх вимог банків до корпоративним позичальникам. При цьому в I кварталі стандарти кредитування домогосподарств пом'якшилися у споживчому кредитуванні не змінилися для іпотеки.

Рівень схвалення заявок на I квартал на споживчі кредити дещо збільшився: 26% респондентів схвалювали більше заявок, баланс відповідей склав 23%. Ця тенденція триває з III кварталу 2015 року.

Опитування проводилося з 19 березня по 10 квітня 2019 серед кредитних менеджерів 50 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 98%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками або прогнозами Національного банку України.

Нагадаємо, в березні 2019 року процентні ставки по новими кредитами банків для населення в національній валюті становили 29,5% річних, що на 2,0 в.п. нижче, ніж у лютому (31,5%).

Як повідомляло РБК-Україна, чистий прибуток платоспроможних банків України в січні-березні 2019 року склав 13,2 млрд грн, що в 1,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Рада НБУ затвердила річну фінансову звітність центробанку НБУ розмістив пам’ятку для клієнтів банків для переходу на стандарт рахунків IBAN
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Національний банк Україникредитбанки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся