НБУ назвав цільовий рівень облікової ставки

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ставка буде вищою за рівень інфляції на 3-4 відсоткових пункти

У базовому сценарії НБУ передбачається зниження облікової ставки в реальному вимірі з поточних 10-11% до свого рівноважного рівня 3-4% у 2021 році. Такий прогноз міститься в Інфляційному звіті Національного банку України за квітень.

Як зазначається у звіті, стійка тенденція до уповільнення інфляції дала змогу НБУ розпочати цикл зниження облікової ставки. Зокрема, НБУ знизив облікову ставку до 17,5% річних з 26 квітня 2019 року.

"Наступні кроки будуть залежати від реалізації інфляційних ризиків та поліпшення інфляційних очікувань. Водночас зберігатимуться жорсткі монетарні умови, необхідні для сповільнення інфляції до цілі в 5% у 2020 році. Така жорсткість буде поступово зменшуватися через послаблення інфляційного тиску", - розповіли в НБУ.

Разом з тим, зазначали в Нацбанку, цьому процесу може стати на заваді реалізація ризиків для фінансової стабільності України, а також ризиків для збереження незалежності НБУ. "У разі реалізації зазначених ризиків НБУ в тому числі реагуватиме інструментами монетарної політики", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 26 квітня знизив облікову ставку до 17,50% річних. Як зазначив голова НБУ Яків Смолій Смолій, стійка тенденція до уповільнення інфляції до мети 5% дозволяє Національному банку почати цикл зниження облікової ставки.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у березні 2019 року порівняно з лютим, виросли на 0,9%. За даними Державної служби статистики, з початку року ціни в Україні зросли на 2,4%. Проте в річному вимірі (до березня 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,6%.