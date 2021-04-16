НБУ назвав причини стрибка інфляції в Україні

Фактична споживча інфляція в Україні у березні прискорилася до 8,5% (р/р). Причинами стали подорожчання окремих продуктів харчування та палива.

Про це йдеться в коментарі Національного банку України ( НБУ ) щодо рівня інфляції.

Як зазначається в повідомленні, у березні збільшилися темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари (до 8,7 р/р), передусім через підвищення світових цін на окремі продукти харчування.

Крім того, підвищення вартості послуг прискорилося (до 7,3 р/р) через збереження стійкого споживчого попиту навіть в умовах ужорсточення карантину в низці регіонів та збільшення виробних витрат.

Натомість темпи зростання цін на непродовольчі товари знизилися (до 1,8% р/р).

Темпи зростання адміністративно регульованих цін збільшилися (до 13,0% р/р). Попри обмеження урядом цін на природний газ для населення, темпи їх зростання в річному вимірі збільшилися внаслідок низької бази порівняння.

Подорожчання палива помітно прискорилося (до 12,2% р/р)унаслідок підвищення світових цін на нафту та збереження високого попиту з боку населення, йдеться в коментарі.

"Упродовж наступних місяців інфляційний тиск залишатиметься значним через ефекти перенесення високих світових цін на продукти харчування, подорожчання енергоресурсів та зростання споживчого попиту навіть в умовах локдауну", - заявили в НБУ.

За прогнозом НБУ, у IV кварталі 2021 року інфляція почне знижуватися та повернеться до цілі 5% у першому півріччі 2022 року. Цьому сприятимуть надходження на ринки нового врожаю, вичерпання ефекту низької бази порівняння та підвищення облікової ставки Національним банком.