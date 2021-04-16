НБУ назвал причины скачка инфляции в Украине

Фактическая потребительская инфляция в Украине в марте ускорилась до 8,5% (г/г). Причинами стали подорожание отдельных продуктов питания и топлива.

Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины ( НБУ ) относительно уровня инфляции.

Как отмечается в сообщении, в марте увеличились темпы роста цен на обработанные продовольственные товары (до 8,7 г/г), прежде всего из-за повышения мировых цен на отдельные продукты питания.

Кроме того, повышение стоимости услуг ускорилось (до 7,3 г/г) из-за сохранения устойчивого потребительского спроса даже в условиях ужесточения карантина в ряде регионов и увеличения производственных расходов.

Однако темпы роста цен на непродовольственные товары снизились (до 1,8% г/г).

Темпы роста административно регулируемых цен увеличились (до 13,0% г/г). Несмотря на ограничения правительством цен на природный газ для населения, темпы их роста в годовом измерении увеличились вследствие низкой базы сравнения.

Подорожание топлива заметно ускорилось (до 12,2% г/г)вследствие повышения мировых цен на нефть и сохранения высокого спроса со стороны населения, говорится в комментарии.

"В течение следующих месяцев инфляционное давление остается значительным из-за эффектов переноса высоких мировых цен на продукты питания, удорожания энергоресурсов и роста потребительского спроса даже в условиях локдауна", - заявили в НБУ.

По прогнозу НБУ, в IV квартале 2021 года инфляция начнет снижаться и вернется к цели 5% в первом полугодии 2022 года. Этому будет способствовать поступление на рынки нового урожая, исчерпание эффекта низкой базы сравнения и повышение учетной ставки Национальным банком.