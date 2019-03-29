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Ціни на нафту показали рекордне квартальне зростання за 10 років

Новини » Енергетика    29.03.2019 - 14:41
Ціни на нафту показали рекордне квартальне зростання за 10 років
Фото: ціни на нафту продовжили зростання (statoil.com)

Ціни на Brent знаходяться на рівні 68,80 долара

Ціна нафти марки Brent сьогодні вдень, 30 березня 2019 року, піднялися до позначки 68,80 долара за барель, показавши рекордне квартальне зростання за 10 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Зокрема, станом на 14:25 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 68,80 долара. Це на 2,29% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, на нафтовому ринку спостерігається найбільше з 2009 року квартальне зростання. Зокрема, ціни на Brent за I квартал 2019 року зросли на 27%, на американську нафту WTI - більш ніж на 32%.

Як пише Reuters, аналітики банку Barclays впевнені, що ціни на нафту збережуть зростання в другому кварталі і в середньому становитимуть 73 долара за барель для нафти Brent і 65 доларів для WTI.

Як видно з динаміки торгів, ринки проігнорували заклик президента США Дональда Трампа до ОПЕК збільшити видобуток нафти для зниження її ціни. Американський лідер незадоволений дорогою нафтою, так як високі ціни на енергоносії гальмують зростання ВВП.

Раніше також повідомлялося, що адміністрація США попередила іноземні компанії в сфері торгівлі нафтою і нафтопереробки про загрозу санкцій за угоди з Венесуелою.

Заклик Трампа збільшити видобуток нафти викликав падіння цін
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