НБУ назвав причини зростання світових цін на нафту

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Скорочення видобутку країнами ОПЕК+ та санкції проти Венесуели зумовили зростання цін

У лютому 2019 року спостерігалася тенденція до зростання світових цін на нафту. Про це йдеться "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку України.

Як зазначається в огляді, вагомими факторами були прискорення зростання імпорту нафти Китаєм, зниження загального видобутку нафти країнами ОПЕК у рамках досягнутих домовленостей ОПЕК+ на 800 тис. бар./добу до 30,8 млн бар./добу переважно за рахунок Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту та Анголи; мінімальні з 2017 року обсяги експорту нафти Саудівською Аравією.

Крім того, на ціни впливало зниження обсягів постачання нафти з Венесуели через санкції США проти найбільшої державної нафтової компанії Венесуели PDVSA.

"Однак утримання видобутку нафти США на рекордно високому рівні стримувало подальше зростання цін на нафту", - зазначають в НБУ.

bank.gov.ua

Нагадаємо, на початку січня 2018 року Світовий банк знизив прогноз середньої ціни на нафту на 2019 і на 2020 роки до 67 доларів за барель. Цифра на 2 долара нижче прогнозу, зробленого в червні 2018 року.

У січні 2019 року МВФ знизив прогноз ціни нафти. Міжнародний валютний фонд прогнозує середню ціну нафти на рівні трохи нижче 60 доларів за барель у 2019 і 2020 роках.