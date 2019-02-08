НБУ дав прогноз щодо світових цін на нафту

Ілюстративне фото (Statoil.com)

Ціни коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель

На світовому ринку нафти очікується, що впродовж кількох років ціни коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів/барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інфляційний звіт НБУ за січень 2019 року.

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Як зазначили НБУ, прогнозується, що світовий попит на нафту в 2019-2020 роках зростатиме на 1,5 млн барелів/добу щорічно. Водночас зміна обсягів пропозиції нафти на ринку матиме схожу динаміку.

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"Так, суттєве зростання видобутку нафти в США компенсуватиметься стримуванням видобутку в рамках виконання угоди ОПЕК+. Введення нафтових санкцій з боку США проти Ірану компенсуватиметься новими механізмами співпраці з боку ЄС та Китаю, які сумарно імпортують близько 50% іранської нафти. Зокрема, ЄС повідомив про плани створити спеціальну платіжну структуру для роботи з Іраном, Китай використовує торгівлю ф’ючерсами на нафту в китайських юанях", - йдеться в документі.

У січні 2019 року МВФ знизив прогноз ціни нафти. Міжнародний валютний фонд прогнозує середню ціну нафти на рівні трохи нижче 60 доларів за барель у 2019 і 2020 роках.

Нагадаємо, на початку січня 2018 року Світовий банк знизив прогноз середньої ціни на нафту на 2019 і на 2020 роки до 67 доларів за барель. Цифра на 2 долара нижче прогнозу, зробленого в червні 2018 року.