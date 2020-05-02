НБУ назвав сектори економіки, які найбільш постраждали від карантину

Запровадження карантинних заходів в Україні із середини березня 2020 року мало суттєвий вплив на показники транспорту та більшість інших секторів послуг. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ за квітень.

Зокрема, пасажирооборот знизився на 16,3% р/р у І кварталі 2020 року, тоді як за підсумками січня-лютого він залишався на рівні відповідного періоду попереднього року.

Найбільших втрат, за оцінками НБУ, зазнала індустрія туризму, розваг, індивідуальних послуг через практично повну зупинку цих видів діяльності. Зменшилася кількість операцій з надання в оренду нерухомого майна.

За даними НБУ, запровадження карантинних заходів мало помірно негативний вплив на діяльність промисловості, сільського господарства та будівництва.

Водночас, на тлі погіршення епідеміологічної ситуації збільшився попит на послуги охорони здоров'я, доставки, телекомунікацій та зв'язку.

На сектор фінансової та страхової діяльності карантинні обмеження практично не вплинули. За оцінками НБУ, валова додана вартість сектору зросла на тлі збільшення комісійних доходів банків.

"У цілому вплив карантинних заходів, запроваджених із середини березня, на зміну реального ВВП у І кварталі 2020 року оцінено на рівні -0.4 в. п.", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) оцінює падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у першому кварталі 2020 року на рівні 0,5%.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, внаслідок карантинних обмежень для подолання пандемії та глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% у 2020 році. Вплив цих чинників на економіку найвідчутніше позначиться впродовж II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р).