НБУ назвал наиболее пострадавшие от карантина сектора экономики

Введение карантинных мероприятий в Украине с середины марта 2020 года имело существенное влияние на показатели транспорта и большинство других секторов услуг. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ за апрель.

В частности, пассажирооборот снизился на 16,3% г/г в І квартале 2020 года, тогда как по итогам января-февраля он оставался на уровне соответствующего периода предыдущего года.

Наибольшие потери, по оценкам НБУ, понесла индустрия туризма, развлечений, индивидуальных услуг из-за практически полной остановки этих видов деятельности. Кроме того, уменьшилось количество операций по предоставлению в аренду недвижимого имущества.

По данным НБУ, введение карантинных мероприятий оказало умеренно негативное влияние на деятельность промышленности, сельского хозяйства и строительства.

В то же время, на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации увеличился спрос на услуги здравоохранения, доставки, телекоммуникаций и связи.

На сектор финансовой и страховой деятельности карантинные ограничения практически не повлияли. По оценкам НБУ, валовая добавленная стоимость сектора выросла на фоне увеличения комиссионных доходов банков.

"В целом влияние карантинных мер, введенных с середины марта, на изменение реального ВВП в І квартале 2020 года оценено на уровне -0.4 п.п.", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) оценивает падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2020 года на уровне 0,5%.

Напомним, по прогнозу НБУ, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса экономика Украины сократится на 5,0% в 2020 году. Влияние этих факторов на экономику наиболее ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г).