НБУ починає вилучення з обігу монети номіналом 25 копійок

Фото: монета 25 коп (wikimedia.org)

Монети будуть потрапляти в банки, а потім вирушати на переплавку в НБУ

Національний банк з 1 жовтня 2019 року почне поступове вилучення з обігу монети номіналом 25 копійок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ

За даними НБУ, на відміну від монет 1, 2 і 5 копійок, монети номіналом 25 копійок поки залишатимуться в обігу і ними можна буде розраховуватися.

Але ті монети номіналом 25 копійок, які будуть потрапляти в банки, не будуть повертатися назад в обіг і поступово їх буде ставати все менше.

За даними НБУ, у готівковому обігу в Україні на 1 липня 2019 року перебувало готівки на загальну суму 393,8 млрд грн, в тому числі банкнот - 391,3 млрд грн (2,8 млрд штук) і монет - 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.).

Найбільше за кількістю в готівковому обороті України знаходиться банкнот номіналом 200 гривень і розмінних монет номіналом 10 копійок (23% та 29% відповідно). Середня кількість банкнот на одного українця становила 67 штук, а монет різних номіналів (розмінних і обігових) - 314 штук.

Нагадаємо, дрібні монети 1, 2 і 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні з 1 жовтня 2019 року. З цієї дати монети не будуть приймати під час розрахунків за товари та послуги, а НБУ почне вилучати ці монети з готівкового обігу. В той же час громадяни зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів протягом наступних трьох років.