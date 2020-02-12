НБУ назвав кількість банківських карт на кожного дорослого українця

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В гаманцях громадян зазвичай більше однієї картки

Українські банки за станом на 1 січня 2020 року емітували 68,9 млн штук платіжних карт, що на 16,0% більше, ніж рік тому. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

За даними НБУ, 61,2% від загальної кількості карт складали активні платіжні картки, кількість яких з початку року збільшилася на 14,0% і склала 42,2 млн штук.

При цьому на кожного українця у віці понад 18 років припадає 1,2 активних платіжних карт.

Кількість безконтактних платіжних карт за 2019 рік збільшилася більш ніж удвічі - з 3,9 млн шт. на 8,6 млн шт. карток. Кількість токенізованих платіжних карток на 1 січня 2020 року становило 2,5 млн шт. Тому сьогодні більше чверті активних платіжних карток - це безконтактні і токенізовані картки (26,5% або 11,2 млн шт. карток).

Токенізовані платіжні карти, створені в результаті заміни реквізитів платіжних карток на унікальні цифрові ідентифікатори, які використовуються для здійснення операцій із застосуванням гаджетів з функцією NFC (зокрема через платіжні сервіси Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay та інші).

Як повідомляло РБК-Україна, частка безготівкових розрахунків операцій з використанням платіжних карт, емітованих українськими банками, за 2019 рік зросла на 5,2 в.п. з 45,1% до 50,3%.