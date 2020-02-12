НБУ назвал количество банковских карт на каждого взрослого украинца

Фото: банкомат (Pіxabay)

В кошельках граждан обычно больше одной карточки

Украинские банки по состоянию на 1 января 2020 года эмитировали 68,9 млн штук платежных карт, что на 16,0% больше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным НБУ, 61,2% от общего количества карт составляли активные платежные карты, количество которых с начала года увеличилось на 14,0% и составило 42,2 млн штук.

При этом на каждого украинца в возрасте свыше 18 лет приходится 1,2 активных платежных карт.

Количество бесконтактных платежных карт за 2019 год увеличилась более чем вдвое - с 3,9 млн шт. в 8,6 млн шт. карточек. Количество токенизованных платежных карточек на 1 января 2020 года составляло 2,5 млн шт. Поэтому сегодня более четверти активных платежных карт - это бесконтактные и токенизованные карточки (26,5% или 11,2 млн шт. карт).

Токенизованные платежные карты - созданные в результате замены реквизитов платежных карточек на уникальные цифровые идентификаторы, которые используются для осуществления операций с применением гаджетов с функцией NFC (в частности через платежные сервисы Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay и другие).

Как сообщало РБК-Украина, доля безналичных расчетов операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за 2019 год выросла на 5,2 п.п. с 45,1% до 50,3%.