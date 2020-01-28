НБУ назвав кількість банкнот і монет на кожного українця

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

За 2020 рік кількість монет в гаманцях значно скоротилася

На початок 2020 року середня кількість банкнот на одного українця становила 70 штук, а монет (розмінних та обігових монет 1, 2 та 5 грн) - 182 штуки. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

За даними НБУ, середня кількість монет, що припадають на одного українця, знизилася за рік на 41% внаслідок вилучення з обігу розмінних монет номіналами 1, 2 та 5 копійок та припинення видач монет номіналом 25 копійок з 1 жовтня 2019 року.

Найбільше за кількістю в готівковому обігу перебуває банкнот номіналом 200 гривень та розмінних монет номіналом 10 копійок (23,4% та 28,9% відповідно). Водночас у готівковому обігу країни вже перебуває майже 4 млн штук (0,13%) банкнот найвищого номіналу 1 000 гривень, що були введені в обіг з 25 жовтня 2019 року.

У готівковому обігу України cтаном на 1 січня 2020 року перебувало готівки на загальну суму 425 млрд грн, у тому числі монет - 2,6 млрд грн (13,4 млрд штук) та банкнот - 422,3 млрд грн (2,9 млрд штук). Це на 6,2% більше ніж на початок минулого року (400,1 млрд грн станом на 1 січня 2019 року).

У той же час середній рівень готівки в економіці (відношення середнього залишку готівкових коштів в обігу поза банками (М0) до ВВП) знизився з 9,5% у 2018 році до 8,9% у 2019 році (за оперативними оцінками НБУ).

Нагадаємо, дрібні монети 1, 2 і 5 копійок перестали бути платіжним засобом в Україні з 1 жовтня 2019 року. З цієї дати монети не приймають під час розрахунків за товари та послуги, а НБУ почав вилучати ці монети з готівкового обігу. У той же час громадяни зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів протягом наступних трьох років.

Нагадаємо, за даними НБУ на 1 січня 2019 року середня кількість банкнот на одного українця складала 69 штук, а розмінних монет - 293 штуки. Обсяг готівки за 2018 рік збільшився на 10,7%. Станом на 1 січня 2019 року в обігу перебувало готівки на загальну суму 400,1 млрд грн. За даними НБУ, в обігу перебувало 2,95 млрд штук банкнот на суму 397,8 млрд грн і 13,1 млрд штук монет 2,2 млрд грн.