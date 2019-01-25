НБУ назвав найбільш популярну гривневу купюру

Фото: банкноти 200 грн (flickr.com/ssu)

У готівковому обігу перебуває 674 млн банкнот номіналом 200 грн

Станом на 1 січня 2019 року в обігу перебувало готівки на загальну суму 400,1 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку.

За даними НБУ, в обігу знаходилося 2,95 млрд штук банкнот на суму 397,8 млрд грн та 13,1 млрд штук монет 2,2 млрд грн.

Найбільше за кількістю у готівковому обігу перебуває банкнот номіналом 200 гривень та розмінних монет номіналом 10 копійок (22,8% та 29,1% відповідно).

Середня кількість банкнот на одного українця становила 69 штук, а розмінних монет - 293 штуки (станом на 1 січня 2018 року - 70 банкнот та 293 розмінні монети відповідно).

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Як зазначили НБУ, обсяг готівки за 2018 рік збільшився на 10,7%. "Збільшення попиту на готівку зумовлювалося потребами зростаючої економіки України у засобах розрахунку. Водночас розвиток безготівкових розрахунків дещо стримував попит на готівку. Завдяки цьому рівень готівки в економіці (відношення готівкових коштів в обігу поза банками (М0) до ВВП) знизився з 11,1% ВВП у 2017 році до 10,3% ВВП у 2018 році", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк у поточному році викарбує по 100 млн штук монет номіналом 5 і 10 гривень.

Наприкінці квітня 2018 року Національний банк України (НБУ) ввів в обіг монети номіналом 1 і 2 гривні.