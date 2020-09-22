НБУ назвав головний чинник падіння економіки України

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Жорсткі карантинні обмеження та зниження попиту призвели до поглиблення падіння економіки України

Основним чинником поглиблення спаду валового внутрішнього продукту (ВВП) України стало скорочення внутрішнього попиту. У II кварталі 2020 року реальний ВВП скоротився на 11,4% у річному вимірі.

Про це йдеться в коментарі Національного банку України (НБУ).

Як зазначається в коментарі, падіння економіки зумовлювалося як прямим впливом жорстких карантинних обмежень на економічну діяльність, так і непрямим - через невизначеність щодо подальшого розвитку ситуації із пандемією.

"Як наслідок, змінилася споживча поведінка громадян у бік зменшення купівлі товарів та послуг не першої необхідності та інвестиційна поведінка підприємств - у бік відтермінування бізнес-проектів. У результаті, споживчі витрати домогосподарств скоротилися вперше з 2015 року (на 10,4% р/р)", - зазначили в НБУ.

Крім того, вагомим фактором падіння ВВП було падіння інвестицій. Валове нагромадження основного капіталу зменшилося на 22,3% р/р. Скорочення інвестицій тривало унаслідок послаблення зовнішнього та внутрішнього попиту, невизначеності законодавчого поля для окремих секторів, зокрема альтернативної енергетики, та подальшого розвитку із поширенням захворюваності.

За прогнозом НБУ, у III кварталі 2020 року очікується поступове відновлення економіки.

"Цьому сприятимуть не тільки м’якіші умови карантину, але й пожвавлення зовнішнього попиту й активізація внутрішнього споживання. Однак економічну активність стримуватимуть збереження окремих обмежень в умовах адаптивного карантину, а також посилення ризиків подальшого збільшення захворюваності на коронавірус", - йдеться в коментарі.

Нагадаємо, Державна служба статистики оприлюднила другу оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в II кварталі 2020 року. Згідно з уточненими даними, економіка скоротилася на 11,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, проти першого кварталу року падіння склало 9,9%.

Відзначимо, Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо кінцевих споживчих витрат домашніх господарств за цілями за другий квартал 2020 року. Витрати склали 649,3 млрд грн, що на 10,4% менше, ніж у другому кварталі минулого року.