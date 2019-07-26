НБУ назвав головний драйвер економічного зростання в Україні

Основним драйвером економічного зростання в Україні залишатиметься внутрішній попит. По це йдеться в Інфляційному звіті за липень 2019 року Національного банку.

Як зазначається в огляді, НБУ підвищив прогноз зростання реального ВВП у 2019 (до 3% з 2,5%) та 2020 (до 3,2% з 2,9%) роках у зв'язку із стійкішим внутрішнім попитом, кращими умовами торгівлі та поліпшенням припущень щодо врожаю зернових.

"Приріст приватного споживання сповільниться, однак буде значним завдяки зростанню реальних доходів домогосподарств - заробітних плат, пенсійних виплат, а також грошових переказів із-за кордону", - йдеться в огляді.

Також вагому підтримку економіці надаватимуть інвестиції в основний капітал, що продовжать зростати високими темпами та спрямовуватимуться насамперед в експортоорієнтовані галузі та енергетику, вважають експерти НБУ.

В огляді також зазначається, що зниження темпів економічного зростання у 2019 році до 3,0% (після 3,3% у 2018 році) зумовлюється уповільненням глобальної економіки та світової торгівлі, стриманою фіскальною політикою через потребу погашення значних обсягів державного боргу, а також жорсткими монетарними умовами, необхідними для зниження інфляції до цілі. Водночас суттєва підтримка економічній активності очікується з боку сприятливих умов торгівлі, а також чергового рекордного врожаю зернових в Україні.

Зростання реального ВВП прискориться до 3,2% у 2020 та 3.7% у 2021 році. Цьому сприятимуть поступове пом'якшення монетарної політики, що стимулюватиме внутрішній попит, а також пожвавлення економічної активності у світі. Стримуючим фактором для економічного зростання буде скорочення обсягів транзиту природнього газу до Європи внаслідок будівництва обхідних газопроводів, вважають експерти НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, за різними розрахунками реальні заробітні плати в середньому по економіці у 2018 році перевищили відповідний рівень докризового 2013 року, а також рівень продуктивності праці

Нагадаємо, реальні доходи (з урахуванням інфляції) українців у першому кварталі 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 7,7%.