НБУ назвав головну причину зниження інфляції

Споживча інфляція в Україні у 2019 році знизилася до 4,1% завдяки послідовній монетарній політиці Національного банку, спрямованої на досягнення цінової стабільності, в поєднанні з виваженою фіскальною політикою уряду. Про це йдеться в коментарі НБУ.

Як зазначається в повідомленні, за підсумками минулого року НБУ досягнув середньострокової інфляційної цілі 5% ± 1 в.п., яку НБУ декларував з 2015 року.

"Ключовим чинником суттєвого уповільнення зростання споживчих цін було зміцнення обмінного курсі гривні. Воно відбувалося з огляду на високий інтерес інвесторів до гривневих фінансових інструментів, ураховуючи їхню привабливу дохідність на тлі тривалого періоду макроекономічної стабільності, а також загальне зростання продуктивності української економіки", - зазначили в НБУ.

Крім того, зниження інфляційного тиску також підтримувалося загальним зниженням світових цін на енергоносії, які Україна імпортує, та послабленням тиску з боку пропозиції продуктів харчування. Водночас поступово покращувалися інфляційні очікування населення, фінансових аналітиків, бізнесу та банків.

"Разом ці фактори переважили вплив швидшого, ніж очікувалося, зростання споживчого попиту та заробітних плат", - йдеться в коментарі.

У НБУ нагадали, що базова інфляція за підсумками 2019 року уповільнилася до 3,9% порівняно з 8,7% у 2018 році. Знизилися ціни на непродовольчі товари, які переважно представлені імпортованою продукцією або мають високу частку імпорту в собівартості. Зокрема, за рік подешевшали автомобілі, одяг та взуття, побутова техніка та електроніка. Також завдяки курсовому чиннику несуттєвим було підвищення цін на меблі, товари особистого догляду, побутову хімію та фармацевтичну продукцію.

Зростання цін на сирі продукти харчування у 2019 році було помірним і становило 3,9% порівняно з минулим роком - 3,3%.

Зростання цін і тарифів, що регулюються адміністративно, знизилося з 18,0% у 2018 році до 8,6%. Завдяки зниженню цін на європейських ринках істотно знизилися ціни на природний газ для населення. Помірними темпами зростали ціни на алкогольні напої, холодну воду та каналізацію, а вартість електроенергії за рік не змінилася. Водночас досить високими темпами зростали ціни на тютюнові вироби внаслідок подальшого приведення акцизів на ці товари до європейських рівнів.

Ціни на паливо знизилися на 8,2% порівняно зі зростанням на 9,1% у 2018 році внаслідок як міцнішого курсу гривні, так і загального зниження світових цін на енергоносії.

"Національний банк і надалі буде спрямовувати свою монетарну політику на підтримку інфляційної цілі, встановленій на рівні 5% із допустимим діапазоном коливань ± 1 в.п. Низький рівень інфляції створюватиме умови для стійкого економічного зростання, дедоларизації економіки та здешевлення кредитних ресурсів для бізнесу та населення", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 15,5% до 13,5% річних з 13 грудня. Як зазначив голова НБУ Яків Смолій, НБУ прискорює пом'якшення монетарної політики, оскільки різке зміцнення курсу гривні зумовило більш швидке зниження інфляції. Смолій нагадав, що інфляція в листопаді знизилася до 5,1% і таким чином НБУ досяг своєї середньострокової цілі.

Як повідомляло РБК-Україна, 3 жовтня 2019 року Кабінет міністрів і Національний банк підписали Меморандум про взаємодію з метою досягнення сталого економічного зростання та цінової стабільності.