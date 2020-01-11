НБУ назвал главную причину снижения инфляции

Потребительская инфляция в Украине в 2019 году снизилась до 4,1% благодаря последовательной монетарной политике Национального банка, направленной на достижение ценовой стабильности, в сочетании со взвешенной фискальной политикой правительства. Об этом говорится в комментарии НБУ.

Как отмечается в сообщении, по итогам прошлого года НБУ достиг среднесрочной инфляционной цели 5% ± 1.п., которую НБУ декларировал с 2015 года.

"Ключевым фактором существенного замедления роста потребительских цен стало укрепление обменного курсе гривны. Оно происходило на фоне высокого интереса инвесторов к гривневым финансовым инструментам, учитывая их привлекательную доходность на фоне длительного периода макроэкономической стабильности, а также общего роста производительности украинской экономики", - отметили в НБУ.

Кроме того, снижение инфляционного давления также поддерживалось общим снижением мировых цен на энергоносители, которые Украина импортирует, и ослаблением давления со стороны предложения продуктов питания. В то же время постепенно улучшались инфляционные ожидания населения, финансовых аналитиков, бизнеса и банков.

"Вместе эти факторы перевесили влияние более быстрого, чем ожидалось, росат потребительского спроса и заработных плат", - говорится в комментарии.

В НБУ напомнили, что базовая инфляция по итогам 2019 года замедлилась до 3,9% по сравнению с 8,7% в 2018 году. Снизились цены на непродовольственные товары, которые представлены преимущественно импортируемой продукцией или имеют высокую долю импорта в себестоимости. В частности, за год подешевели автомобили, одежда и обувь, бытовая техника и электроника. Также благодаря курсовому фактору несущественным было повышение цен на мебель, товары личного обихода, бытовую химию, фармацевтическую продукцию.

Рост цен на сырые продукты питания в 2019 году был умеренным и составил 3,9% по сравнению с прошлым годом - 3,3%.

Рост цен и тарифов, которые регулируются административно, снизилось с 18,0% в 2018 году до 8,6%. Благодаря снижению цен на европейских рынках существенно снизились цены на природный газ для населения. Умеренными темпами росли цены на алкогольные напитки, холодную воду и канализацию, а стоимость электроэнергии за год не изменилась. В то же время достаточно высокими темпами росли цены на табачные изделия вследствие дальнейшего приведения акцизов на эти товары к европейским уровням.

Цены на топливо снизились на 8,2% по сравнению с ростом на 9,1% в 2018 году вследствие более крепкого курса гривны, так и общего снижения мировых цен на энергоносители.

"Национальный банк и в дальнейшем будет направлять свою монетарную политику на поддержку инфляционной цели, установленной на уровне 5% с допустимым диапазоном колебаний ± 1.п. Низкий уровень инфляции будет создавать условия для устойчивого экономического роста, дедолларизации экономики и удешевления кредитных ресурсов для бизнеса и населения", - отметили в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых с 13 декабря. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, НБУ ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку резкое укрепление курса гривны обусловило более быстрое снижение инфляции. Смолий напомнил, что инфляция в ноябре снизилась до 5,1% и таким образом НБУ достиг своей среднесрочной цели.

Как сообщало РБК-Украина, 3 октября 2019 года Кабинет министров и Национальный банк подписали Меморандум о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности.