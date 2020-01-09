ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Інфляція в 2019 році склала 4,1%

Новини » Економіка     09.01.2020 - 18:44
Інфляція в 2019 році склала 4,1%

На споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в цілому не змінилися

Рівень інфляції в Україні за підсумками 2019 року скоротився до 4,1%. Про це свідчать дані наводить Державна служба статистики України.

У 2018 році інфляція в Україні становила 9,8%, в 2017 році - 13,7%, в 2016 році - 12,4%, а в 2015 році - 43,3%. Ціни в грудні 2019 року зменшилися на 0,2%. Зокрема, на споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в цілому не змінилися. При цьому на 2,4-0,5% знизилися ціни на м'ясо птиці, рис, цукор, фрукти, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, макаронні вироби.

Зазначено, що розмір інфляції в цьому році виявився менше цільового рівня, який встановив Національний банк (5%). У зв'язку з цим Національний банк України може істотно знизити розмір облікової ставки під час свого наступного засідання, яке відбудеться в кінці січня 2020 року.

Всього в 2019 році продукти харчування подорожчали на 4,8%: найбільше подорожчали фрукти - на 18,8%, хліб - на 9,7%, сир - на 7,7%. У той же час яйця подешевшали на 14,6%, а соняшникова олія - ​​на 1,4%. Алкогольні і тютюнові вироби за рік подорожчали на 13%, а одяг і взуття - навпаки подешевшали - на 2,3%.

Відзначається, що комунальні послуги подешевшали на 1,9% в основному через зменшення тарифів на газ - на 28,7%. При цьому гаряча вода і опалення подорожчали на 14,4%, послуги водопостачання і водовідведення - на 12,2-12,7%. При цьому вартість електроенергії не змінилася.

Крім того, побутова техніка в 2019 році подешевшала в середньому на 0,2%, послуги транспорту - на 2,4%, відпочинок і культура - на 0,1%. У 2019 подорожчали послуги з охорони здоров'я - на 3,8%, вартість зв'язку зросла на 11,8%, а освіти - на 13,5%. Відпочинок в готелі і середній чек в ресторані збільшилися на 8,8%.

Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року становить 4 723 гривні. Така цифра закладена в законі "Про державний бюджет на 2020 рік"

Споживчі настрої українців погіршуються другий місяць поспіль НБУ назвав причини уповільнення інфляції
Новини України інфляція
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся