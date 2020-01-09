Інфляція в 2019 році склала 4,1%

На споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в цілому не змінилися

Рівень інфляції в Україні за підсумками 2019 року скоротився до 4,1%. Про це свідчать дані наводить Державна служба статистики України.

У 2018 році інфляція в Україні становила 9,8%, в 2017 році - 13,7%, в 2016 році - 12,4%, а в 2015 році - 43,3%. Ціни в грудні 2019 року зменшилися на 0,2%. Зокрема, на споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в цілому не змінилися. При цьому на 2,4-0,5% знизилися ціни на м'ясо птиці, рис, цукор, фрукти, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, макаронні вироби.

Зазначено, що розмір інфляції в цьому році виявився менше цільового рівня, який встановив Національний банк (5%). У зв'язку з цим Національний банк України може істотно знизити розмір облікової ставки під час свого наступного засідання, яке відбудеться в кінці січня 2020 року.

Всього в 2019 році продукти харчування подорожчали на 4,8%: найбільше подорожчали фрукти - на 18,8%, хліб - на 9,7%, сир - на 7,7%. У той же час яйця подешевшали на 14,6%, а соняшникова олія - ​​на 1,4%. Алкогольні і тютюнові вироби за рік подорожчали на 13%, а одяг і взуття - навпаки подешевшали - на 2,3%.

Відзначається, що комунальні послуги подешевшали на 1,9% в основному через зменшення тарифів на газ - на 28,7%. При цьому гаряча вода і опалення подорожчали на 14,4%, послуги водопостачання і водовідведення - на 12,2-12,7%. При цьому вартість електроенергії не змінилася.

Крім того, побутова техніка в 2019 році подешевшала в середньому на 0,2%, послуги транспорту - на 2,4%, відпочинок і культура - на 0,1%. У 2019 подорожчали послуги з охорони здоров'я - на 3,8%, вартість зв'язку зросла на 11,8%, а освіти - на 13,5%. Відпочинок в готелі і середній чек в ресторані збільшилися на 8,8%.

Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року становить 4 723 гривні. Така цифра закладена в законі "Про державний бюджет на 2020 рік"