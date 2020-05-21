Реально цікавляться фінансовими послугами менше 10% українців

Фото: Андрій Оленчик (minfin.com.ua)

Дослідження провів Фонд гарантування вкладів

У грудні 2019 року реально цікавилися фінансовими послугами 8% українців. Про це свідчать дані дослідження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Результати дослідження оприлюднив заступник директора-розпорядника ФГВФО Андрій Оленчик.

Як зазначив Оленчик, опитування споживачів у грудні 2019 року проводилося на фоні стабілізації ситуації на ринку.

За його словами, 42% українців взагалі не цікавляться фінансовими послугами. "Тільки 8% відповіли, що реально цікавляться і 50% - що швидше цікавляться", - сказав він.

заступник директора-розпорядника ФГВФО, у порівнянні з 2017 роком доля тих, хто швидше або реально цікавиться зменшилася з 63% до 58%.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 474,44 млрд грн, що на 36,09 млрд грн (на 8,0%) більше, ніж рік тому. За даними фонду, повністю захищені вклади (до 200 000 грн) 98,4% вкладників у банках-учасниках фонду. За сумою гарантіями фонду повністю покривається 43,1% вкладів, що складає 204,24 млрд грн.

За даними НБУ, станом на 1 квітня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, і їх кількість не змінилася порівняно з початком року. Кількість діючих структурних підрозділів за перший квартал 2020 року скоротилася на 118 з 8002 до 7884 відділень.

Автор: Олександр Білоус