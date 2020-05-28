Банки виходять з карантину: скільки відділень та банкоматів вже працює

Фото: банк (прес-служба НБУ)

Активність банків повертається на докарантинний рівень

Наприкінці травня українські банки активізувалися. Послаблення карантинних обмежень дозволило банкам збільшити частку працюючих банкоматів до 97%, а відділень - до 87%.

Про це йдеться в огляді Національного банку "Банки: огляд тижня від 27.05.2020".

Як зазначається в огляді, поступово відновлюється попит на споживчі кредити: кількість візитів на сайти банків повертається на докризовий рівень. Водночас візити на сайти небанківських фінустанов (НФУ) продовжують падати і зафіксувались на рівні 50% від початку лютого.

Протягом травня обсяги строкових гривневих депозитів та валютних коштів населення практично не змінилися. Гривневі кошти населення у травні перевищують рівень, що спостерігався до початку відпливу, за травень вони зросли на 1,8%. Темпи відпливу валютних коштів помірніші порівняно із кризами 2008 та 2014 років.

За даними НБУ, у травні вартість нових строкових гривневих вкладів продовжувала знижуватися, як і раніше, найпомітніше за короткостроковими депозитами. Загалом ставки за гривневими кредитами бізнесу та строковими депозитами населення досягнули найнижчого рівня з початку року, а ставки за валютними вкладами у травні незначно зросли.

Нагадаємо, за даними НБУ кількість діючих структурних підрозділів банків за перший квартал 2020 року скоротилася на 118 з 8002 до 7884 відділень.

Відзначимо, за даними дослідження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у грудні 2019 року реально цікавилися фінансовими послугами 8% українців.

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Автор: Олександр Білоус