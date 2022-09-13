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НБУ "надрукував" для бюджету ще 15 млрд гривень

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Україна, Вівторок 13 вересня 2022 09:24
НБУ "надрукував" для бюджету ще 15 млрд гривень Фото: НБУ надрукував для держбюджету 315 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України викупив "військові облігації" уряду ще на 15 млрд гривень. Всього у вересні НБУ "надрукував" 30 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, з початку війни сума фінансування дефіциту бюджету за рахунок емісії НБУ досягла 310 млрд гривень.

У липні заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що Національний банк планує викуп державних облігацій для фінансування дефіциту бюджету на 30 млрд гривень щомісяця.

НБУ в базовому сценарії очікує, що у 2023 році "потреба в емісії збережеться, але вона буде набагато нижчою, ніж цього року, приблизно вдвічі".

Нагадаємо, глава НБУ Кирило Шевченко попередив про катастрофічні наслідки інфляції у разі продовження "друку" гривні для фінансування дефіциту бюджету.

У НБУ вважають, що це основна причина девальвації гривні.

Зазначимо, витрати державного бюджету на потреби безпеки і оборони в 2022 році вже збільшені орієнтовно на 807,5 млрд гривень.

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