НБУ "напечатал" для госбюджета еще 15 млрд гривен

Всего эмиссия НБУ с начала года достигла 355 млрд гривен.

Во втором полугодии Национальный банк планирует выкуп государственных облигаций для финансирования дефицита бюджета в 30 млрд гривен ежемесячно. В то же время в октябре НБУ "напечатал" всего 25 млрд гривен.

В НБУ считают, что это основная причина девальвации гривны.