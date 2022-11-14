НБУ "надрукував" для держбюджету ще 15 млрд гривень

Національний банк 11 листопада викупив облігації внутрішньої державної позики на 15 млрд гривень для фінансування дефіциту державного бюджету України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Усього емісія НБУ з початку року досягла 355 млрд гривень.
У другому півріччі Національний банк планує викуп державних облігацій для фінансування дефіциту бюджету на 30 млрд гривень щомісяця. Водночас в жовтні НБУ "надрукував" лише 25 млрд гривень.
У НБУ вважають, що це основна причина девальвації гривні.
Нагадаємо, у жовтні заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що можливість припинення емісійного фінансування з боку НБУ у 2023 році залежатиме від фінального тексту бюджету, обсягів міжнародної допомоги та ритмічності її надходження.