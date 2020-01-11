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НБУ на початку року як купує, так і продає валюту

Новини » Економіка     11.01.2020 - 16:33
НБУ на початку року як купує, так і продає валюту
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк купив 150 млн доларів і продав 30 млн доларів

Національний банк України (НБУ) протягом короткого тижня 8-11 січня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 148 млн доларів, що на 98 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (50 млн доларів). Про це повідомляється на сайті НБУ.

Крім того, НБУ за цей період продав валюти на 30 млн доларів.

Таким чином, з початку року чиста купівля склала 168 млн доларів.

Згідно з інформацією НБУ, з початку року нерезиденти скоротили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 0,85 млрд грн до 116,87 млрд грн.

НБУ на початку року як купує, так і продає валюту

Нагадаємо, в грудні 2019 року Національний банк України збільшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів. Планові обсяги інтервенцій збільшуються з 30 до 50 млн доларів в день до кінця 2019 року і в першому кварталі наступного року.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) з 20 січня 2020 року вдвічі збільшив ліміти відкритої довгої і короткої валютної позиції банків - до 10% від їх регулятивного капіталу. За даними НБУ, цей крок розширить можливості банків здійснювати власні операції на міжбанківському валютному ринку приблизно на 400 млн доларів і збільшить їх роль у згладжуванні надмірних курсових коливань за рахунок власної валютної позиції.

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