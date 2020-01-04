НБУ продовжив скупку валюти на початку 2020 року

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

На початку року на ринку зберігається надлишок валюти

Національний банк України (НБУ) протягом короткого тижня 2-3 січня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 50 млн доларів. Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними НБУ, валюта куплена за допомогою інтервенції за єдиним курсом.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом 2019 року купив на міжбанку валюти на 8462,60 млн доларів і продав на 529,23 млн доларів. Таким чином, за 2019 рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 7933,38 млн доларів.

За даними НБУ, істотне перевищення пропозиції валюти над попитом в 2019 році обумовлено декількома факторами. Збільшення пропозиції сприяв зростання інтересу іноземних інвесторів до гривневими облігаціями уряду, залучення зовнішнього фінансування державними компаніями, а також нарощування експорту, насамперед за рахунок збільшення продуктивності і відповідно великих фізичних обсягів поставок товарів.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Національний банк України збільшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів. Планові обсяги інтервенцій збільшуються з 30 до 50 млн доларів в день до кінця 2019 року і в першому кварталі наступного року.