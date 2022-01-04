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НБУ за місяць витратив 150 млн доларів для підтримки стабільності на валютному ринку

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом грудня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 84,0 млн доларів і продав 236,5 млн доларів. При цьому негативне сальдо склало 152,5 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, в грудні НБУ витратив максимальну суму за рік для підтримки стабільності на валютному ринку.

Всього за 2021 рік НБУ купив на міжбанку 3 690,70 млн доларів і продав 1 275,70 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 2 415,00 млн доларів, що в 2,3 рази більше, ніж у 2020 році (1 038,00 млн доларів).

Разом з тим офіційний курс долара до гривні щодня встановлюється НБУ, за 2021 рік впав на 3,5% до 27,2782 гривень (у порівнянні з 28,2746 на 31 грудня 2020 року). Середньорічне значення склало 27,2862 грн/долар.

Нагадаємо, в НБУ неодноразово заявляли, що НБУ не прогнозує і не таргетує валютний курс, оскільки в Україні діє плаваюче курсоутворення і курс може коливатися в обидві сторони. Центробанк виходить на міжбанк для згладжування надмірних коливань.

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Національний банк України