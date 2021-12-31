НБУ за рік поповнив резерви на 2,4 млрд доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Всього за 2021 рік НБУ купив на міжбанку 3 690,70 млн доларів і продав 1 275,70 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 2 415,00 млн доларів, що у 2,3 рази більше, ніж у 2020 році (1 038,00 млн доларів).

Таким чином, центробанк скоротив покупку валюти до мінімуму у зв'язку зі стабілізацією на валютному ринку.

Водночас офіційний курс долара до гривні щодня встановлюється НБУ, за 2021 рік впав на 3,5% до 27,2782 гривень (у порівнянні з 28,2746 на 31 грудня 2020 року). Середньорічне значення склало 27,2862 грн/Долар.

Нагадаємо, в НБУ неодноразово заявляли, що НБУ не прогнозує і не таргетує валютний курс, оскільки в Україні діє плаваюче курсоутворення і курс може коливатися в обидві сторони. Центробанк виходить на міжбанк для згладжування надмірних коливань.