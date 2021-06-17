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Ситуація на валютному ринку у 2021 році: у НБУ назвали основні тенденції

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Україна, Четвер 17 червня 2021 15:26
Ситуація на валютному ринку у 2021 році: у НБУ назвали основні тенденції Фото: курс долара з початку року впав на 4,5% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З початку 2021 року на валютному ринку України спостерігалося тенденція до укріплення курсу гривні до долара. Курс зміцнився на 4,5%.

Про це сказав заступник голови НБУ Юрій Гелетій на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"На валютному ринку в поточному році превальвували ревальваційні тенденції, з кінця квітня вони посилилися", - сказав він.

Як зазначив Гелетій, цьому сприяло те, що українські експортери наростили обсяги продажів, зокрема, за рахунок зростання світових цін на продовольство та продукцію гірничо-металургійного комплексу.

"Як результат, збільшився і продаж іноземної валюти бізнесу на міжбанківському ринку", - сказав він.

Крім того, населення також продавало валюти більше, ніж купувало, додав Гелетій.

"По-третє, покращенню ситуації на валютному ринку сприяло зменшення військової напруги на кордонах", - сказав заступник голови НБУ.

Крім того, збільшився інтерес нерезидентів до українських ОВДП, що створює додаткову пропозицію валюти. "У результаті з початку року офіційний обмінних курс гривні до долара зміцнився на 4,5%", - сказав він.

Гелетій нагадав, що НБУ не прогнозує та не таргетує валютний курс, оскільки в Україні діє плаваюче курсоутворення і курс може коливатися в обидва боки.

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