НБУ за місяць поповнив валютні резерви на 200 млн доларів
Національний банк України (НБУ) протягом лютого 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 200 млн доларів. При цьому він не продавав на міжбанку валюту
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Таким чином, позитивне сальдо склало 200 млн доларів, у той час як у січні - 20 млн доларів.
При цьому центробанк не виходив на ринок з інтервенціями в останні два тижні лютого.
Нагадаємо, Національний банк України протягом 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку на 4929,00 млн доларів і продав на 3891,00 млн доларів. За весь рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 1038,00 млн доларів.
Як повідомляло РБК-Україна, у грудні Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування і збереження гнучкого курсоутворення.