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НБУ за місяць поповнив валютні резерви на 200 млн доларів

Новость на русском → Понеділок 01 березня 2021 13:48
НБУ за місяць поповнив валютні резерви на 200 млн доларів Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом лютого 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 200 млн доларів. При цьому він не продавав на міжбанку валюту

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, позитивне сальдо склало 200 млн доларів, у той час як у січні - 20 млн доларів.

НБУ за місяць поповнив валютні резерви на 200 млн доларів

При цьому центробанк не виходив на ринок з інтервенціями в останні два тижні лютого.

НБУ за місяць поповнив валютні резерви на 200 млн доларів

Нагадаємо, Національний банк України протягом 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку на 4929,00 млн доларів і продав на 3891,00 млн доларів. За весь рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 1038,00 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, у грудні Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування і збереження гнучкого курсоутворення.

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