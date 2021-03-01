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НБУ за месяц пополнил валютные резервы на 200 млн долларов

Новина українською → Понедельник 01 марта 2021 13:48
НБУ за месяц пополнил валютные резервы на 200 млн долларов Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) течение февраля 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 200 млн долларов. При этом он не продавал на межбанке валюту

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, положительное сальдо составило 200 млн долларов, в то время как в январе - 20 млн долларов.

НБУ за месяц пополнил валютные резервы на 200 млн долларов

При этом центробанк не выходил на рынок с интервенциями в последние две недели февраля.

НБУ за месяц пополнил валютные резервы на 200 млн долларов

Напомним, Национальный банк Украины в течение 2020 года купил на межбанковском валютном рынке на 4929,00 млн долларов и продал на 3891,00 млн долларов. За весь год чистая покупка валюты Нацбанком составила 1038,00 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций. Документ определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.

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