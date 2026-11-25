Какие ИИ-модели тестирует и закупает Нацбанк?

Контракт с компанией OpenAI Ireland Limited регулятор заключил 16 февраля 2026 года. Работники НБУ могут применять ChatGPT Enterprise в рабочих задачах, соблюдая внутреннюю политику ответственного использования нейросетей.

Кроме ChatGPT, в отдельных исследованиях специалисты Нацбанка изучали возможности Gemini от Google, Llama от Meta и других языковых моделей. Однако для общего корпоративного использования их не закупали.

Как НБУ использует искусственный интеллект?

ИИ помогает аналитикам собирать, обрабатывать и систематизировать большие массивы данных, сокращая подготовку исследований с недель до дней или даже часов.

Все инструменты на базе имеющихся моделей специалисты НБУ создали самостоятельно без привлечения внешних подрядчиков.

Ключевые направления работы с ИИ в регуляторе:

Оценка влияния обстрелов на инфляцию: с помощью языковых моделей аналитики проработали более 10 000 записей о российских атаках с международной базы ACLED и классифицировали их по типам поврежденных объектов.

Это позволило подсчитать, что удары по составам добавят 0,7 процентного пункта к годовой инфляции в 2026 году - оценку учли в октябрьском инфляционном прогнозе.

Ежедневный анализ новостей о ценах: ИИ оценивает тональность публикаций в СМИ. Летом 2026 года негативный тон новостей о транспорте, продуктах и горючем стал ранним сигналом ухудшения инфляционных ожиданий украинцев, впоследствии подтвердивших опрос населения.

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Предсказывает ли ИИ инфляцию самостоятельно?

В Нацбанке отмечают: искусственный интеллект не строит прогнозы самостоятельно. Для расчета инфляции регулятор по-прежнему применяет свои макроэкономические модели, а окончательные выводы делают аналитики после проверки результатов работы языковых моделей.

Для работы с внешними сервисами ИИ сотрудники используют только открытые данны: новости, публичные базы и официальную статистику.

По оценке регулятора, корпоративный ИИ существенно ускорил подготовку аналитических выводов, но не изменил их содержание или качество.