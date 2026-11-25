Які ШІ-моделі тестує та закуповує Нацбанк?

Договір із компанією OpenAI Ireland Limited регулятор уклав 16 лютого 2026 року. Працівники НБУ можуть застосовувати ChatGPT Enterprise у робочих завданнях, дотримуючись внутрішньої політики відповідального використання нейромереж.

Крім ChatGPT, в окремих дослідженнях фахівці Нацбанку вивчали можливості Gemini від Google, Llama від Meta та інших мовних моделей. Проте для загального корпоративного використання їх не закуповували.

Як НБУ використовує штучний інтелект?

ШІ допомагає аналітикам збирати, обробляти та систематизувати великі масиви даних, скорочуючи підготовку досліджень із тижнів до днів або навіть годин.

Усі інструменти на базі наявних моделей фахівці НБУ створили самостійно без залучення зовнішніх підрядників.

Ключові напрями роботи із ШІ у регуляторі:

Оцінка впливу обстрілів на інфляцію: за допомогою мовних моделей аналітики опрацювали понад 10 000 записів про російські атаки з міжнародної бази ACLED та класифікували їх за типами пошкоджених об'єктів.

Це дозволило підрахувати, що удари по складах додадуть 0,7 відсоткового пункту до річної інфляції у 2026 році - оцінку врахували у жовтневому інфляційному прогнозі.

Щоденний аналіз новин про ціни: ШІ оцінює тональність публікацій у медіа. Влітку 2026 року негативний тон новин про транспорт, продукти та пальне став раннім сигналом погіршення інфляційних очікувань українців, що згодом підтвердили опитування населення.

Читайте більше: CEO Microsoft: монополія на ШІ може поставити під загрозу саму демократію

Чи прогнозує ШІ інфляцію самостійно?

У Нацбанку наголошують: штучний інтелект не будує прогнози самостійно. Для розрахунку інфляції регулятор, як і раніше, застосовує власні макроекономічні моделі, а остаточні висновки роблять аналітики після перевірки результатів роботи мовних моделей.

Для роботи із зовнішніми сервісами ШІ співробітники використовують лише відкриті дані: новини, публічні бази та офіційну статистику.

За оцінкою регулятора, корпоративний ШІ суттєво прискорив підготовку аналітичних висновків, але не змінив їхній зміст чи якість.