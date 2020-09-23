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НБУ хоче заборонити банкам працювати з "чорними" колекторами

Київ, Середа 23 вересня 2020 17:58
НБУ хоче заборонити банкам працювати з "чорними" колекторами
Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк спільно з комітетом Верховної ради розробили концепцію нової роботи компаній, що займаються стягуванням боргів. Вона передбачає ліцензування таких компаній Національним банком, запровадження публічного реєстру та заборону банкам і фінансовим компаніям працювати з так званими "чорними" колекторами.

Про це повідомила начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ Ольга Лобайчук, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначила Лобайчук, повинні бути встановлені вимоги до етичної поведінки колекторів. Погрози, психологічний тиск на боржника, нав’язливі дзвінки родичам та особам, що не виступали поручителями, - мають бути заборонені. За порушення цих вимог має бути передбачена кримінальна відповідальність.

Начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ, зазначила, що, клієнтам потрібно знати свої права та захищати їх, якщо дошкуляють колектори.

  • Перше - колектори не мають права телефонувати людям, які не мають стосунку до боргу. Номер телефону, прізвище та ім’я, адреса - це персональні дані, колектори не мають права їх використовувати без дозволу.
  • Друге - потрібно дізнатися назву компанії, представник якої дошкуляє, звернутися до неї офіційно.
  • Третє - можна звернутися до Національного банку або до уповноваженого Верховної ради з прав людини.
  • Четверте - якщо колектори погрожують, потрібно звернутися до правоохоронців.

Нагадаємо, раніше, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.

Як повідомляло РБК-Україна, кредитний договір онлайн з використанням одноразового паролю є рівноцінним звичайному паперовому. За законом однотипний пароль має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис чи кваліфікований електронний підпис.

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