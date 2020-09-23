ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

НБУ хочет запретить банкам работать с "черными" коллекторами

Киев, Среда 23 сентября 2020 17:58
НБУ хочет запретить банкам работать с "черными" коллекторами
Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк совместно с комитетом Верховной рады разработали концепцию новой работы компаний, занимающихся взиманием долгов. Она предусматривает лицензирование таких компаний Национальным банком, введение публичного реестра и запрет банкам и финансовым компаниям работать с так называемыми "черными" коллекторами.

Об этом сообщила начальник Управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметила Лобайчук, должны быть установлены требования к этическому поведению коллекторов. Угрозы, психологическое давление на должника, навязчивые звонки родственникам и лицам, которые не выступали поручителями, должны быть запрещены. За нарушение этих требований должна быть предусмотрена уголовная ответственность.

Начальник Управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ, отметила, что клиентам нужно знать свои права и защищать их, если донимают коллекторы.

  • Первое - коллекторы не имеют права звонить людям, которые не имеют отношения к долгу. Номер телефона, фамилия и имя, адрес - это персональные данные, коллекторы не имеют права их использовать без разрешения.
  • Второе - нужно узнать название компании, представитель которой донимает, обратиться к ней официально.
  • Третье - можно обратиться в Национальный банк или к уполномоченному Верховной рады по правам человека.
  • Четвертое - если коллекторы угрожают, нужно обратиться в полицию.

Напомним, ранее Национальный банк Украины предоставил разъяснение по правомерности действий коллекторов, которые помогают получить от должников непогашенные кредитные средства. В НБУ также пояснили, как защитить себя в случае угроз или навязчивых звонков.

Как сообщало РБК-Украина, кредитный договор онлайн с использованием одноразового пароля является равноценным обычному бумажному. По закону однотипный пароль имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись или квалифицированная электронная подпись.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика Национальный банк Украиныбанкиколлектор
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь