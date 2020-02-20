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НБУ запровадить ще один інструмент для пожвавлення банківського кредитування

Новини » Економіка     20.02.2020 - 17:57
НБУ запровадить ще один інструмент для пожвавлення банківського кредитування
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Процентний своп з НБУ дасть змогу банкам знижувати власні процентні ризики

Національний банк України (НБУ) активізує роботу, необхідну для запровадження у другому півріччі 2020 року нового фінансового інструменту - процентного свопу з банками. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, запровадження нового інструменту спрямоване на виконання одразу декількох цілей.

По-перше, використання процентного свопу з банками посилить дієвість монетарної політики НБУ. Важливою складовою механізму ціноутворення за цим інструментом є рівень короткострокових ставок міжбанківського ринку, які корелюють з обліковою ставкою НБУ. Тож банки, які укладатимуть процентні свопи, матимуть додатковий стимул корегувати власні процентні політики відповідно до динаміки облікової ставки.

По-друге, поштовх для запуску ринку процентних свопів, яким може стати участь НБУ у таких операціях, дасть змогу банкам знижувати власні процентні ризики. Це у свою чергу сприятиме розвитку довгострокового кредитування як підприємців, так і населення, зокрема й іпотеки.

"Порядок встановлення процентних ставок за операціями своп процентної ставки та умови проведення Національним банком таких операцій із банками на міжбанківському ринку будуть регламентовані окремими нормативно-правовими або розпорядчими актами НБУ, робота над якими буде завершена упродовж наступних місяців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у березні 2019 року вперше в історії фінансового ринку України банк провів зі своїм клієнтом операцію валютний своп гривня-долар, тобто обмінявся валютами із зобов’язанням зворотного обміну через певний час.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк з лютого 2019 року отримав можливість проводити валютні інтервенції на умовах своп, тобто з зобов’язанням зворотнього продажу валют.

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