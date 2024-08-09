ua en ru
Пт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НБУ выпустил новые банкноты с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!"

Пятница 09 августа 2024 14:50
UA EN RU
НБУ выпустил новые банкноты с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!" Фото: НБУ выпустил новые банкноты с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!" (bank.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

К 33-й годовщине Независимости Украины Национальный банк выпустил обновленные банкноты национальной валюты, дополнив их дизайны лозунгом "Слава Украине! Героям слава!".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный отметил важность этого шага, подчеркнув, что деньги являются не только платежным средством, но и символом государственности, который отражает несокрушимость украинского народа и современный этап в формировании нации.

Плановое введение модифицированных банкнот начнется 8 августа 2024 года с номиналов 500 и 1000 гривен, а с 23 августа 2024 года - с номиналом 50 гривен. В последующие годы будут выпущены банкноты номиналами 20, 100 и 200 гривен.

Новые банкноты постепенно будут заменять изношенные образцы 2014-2019 годов, но старые банкноты будут оставаться в обращении и приниматься без ограничений. Специально обменивать старые банкноты гражданам не нужно.

Фото: НБУ выпустил новые банкноты с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!" (bank.gov.ua)

Ранее сообщалось, что с 1 августа НБУ начнет изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003-2007 годов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины гривні
NEWS
Под завалами люди. Зеленский показал видео последствий удара по Константиновке
Под завалами люди. Зеленский показал видео последствий удара по Константиновке
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев