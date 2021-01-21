НБУ дав прогноз відновлення економіки України після кризи

Національний банк України (НБУ) оновив прогноз по зростанню валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2021 році до 4,2%. У жовтні минулого року НБУ прогнозував зростання економіки також на рівні 4,2%.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Згідно з оновленим прогнозом, у 2022 році економіка зросте на 3,8% (раніше очікувалося зростання на 3,8%). У 2023 році очікується зростання на 4,0%.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) дав оцінку скорочення валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2020 році. Згідно з даними НБУ, економіка України скоротилася у 2020 році на 4,4%.

Зазначимо, Всесвітній банк прогнозує зростання економіки України у 2021 році на 3,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у першому кварталі 2021 року складе близько 3%. Надалі ситуація покращиться.