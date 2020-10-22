НБУ зберіг прогноз падіння економіки України

Фото: Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прогноз НБУ гірше очікувань уряду

Національний банк України (НБУ) зберіг прогноз по валовому внутрішньому продукту (ВВП) України. Прогноз падіння економіки у 2020 році збережено на рівні 6,0%.

Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Кирило Шевченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно з прогнозом НБУ, у 2021 році очікується відновлювальне зростання на 4,2% (у липні НБУ прогнозував 4,0%).

Як повідомляло РБК-Україна, в липні Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз падіння економіки України у 2020 році з 5,0 до 6,0%.

Нагадаємо, Державна служба статистики оприлюднила другу оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в II кварталі 2020 року. Згідно з уточненими даними, економіка скоротилася на 11,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, проти першого кварталу року падіння склало 9,9%.

Зазначимо, в жовтні Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз падіння економіки України в 2020 році до 7,2%. У червні фонд очікував падіння ВВП України на 8,2%.

За даними Держстату, зростання ВВП України у 2019 році склав 3,2%. Згідно з макропрогнозом уряду, економіка України скоротиться до 2020 року на 4,8%.