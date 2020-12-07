Міністр економіки спрогнозував падіння ВВП України на початку 2021 року

Фото: Ігор Петрашко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Криза буде продовжуватися і в наступному році

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у першому кварталі 2021 року складе близько 3%. Надалі ситуація покращиться.

Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко під час Ukrainian Investment Roadshow.

"Очевидно, що ВВП може впасти на 3% у першому кварталі наступного року", - сказав він, зазначивши, що з квітня очікується відновлення зростання.

Як зазначив Петрашко, Мінекономіки у макропрогнозі заклало прогноз зростання ВВП за підсумками 2021 року на рівні 4,6%, очікуючи швидке закінчення пандемії COVID-19.

"Очевидно, що пандемія не закінчиться цього року, як ми очікували раніше. І це вплине на економічну ситуацію", - сказав він.

Разом з тим, міністр вважає досяжним зростання на 4,6%, коли у другій половині року економіка вийде на позитивний тренд.

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні НБУ зберіг прогноз по валовому внутрішньому продукту (ВВП) України. Прогноз падіння економіки у 2020 році зберігається на рівні 6,0%.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України не змінювало прогноз падіння ВВП в 2020 році. За даними міністерства, очікуване скорочення на рівні 4,8% виглядає реалістичним.