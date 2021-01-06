Світовий банк покращив прогноз відновлення економіки України

Фото: Світовий банк (www.worldbank.org)

Економіка України впаде глибше і відновиться повільніше, ніж в цілому по світу

Світовий банк прогнозує зростання економіки України у 2021 році на 3,0%. Прогноз поліпшений у порівнянні з жовтнем, коли зростання ВВП очікувався на рівні 1,5%.

Про це йдеться в доповіді Світового банку "Перспективи світової економіки" за січень 2021 року.

При цьому прогноз падіння економіки України на 2020 рік збережено на рівні 5,5%.

Як і раніше, Світовий банк очікує, що ВВП України зросте на 3,1% у 2022 році.

Таким чином, падіння економіки України у 2020 році буде більш значним, ніж в цілому по світу, а відновлення у 2021 році більш повільним, ніж зростання світового ВВП.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні Світовий банк погіршив прогноз по зростанню світової економки у 2021 році з 4,2% до 4,0%. Прогноз падіння у 2020 році покращено з 5,2% до 4,3%.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року Світовий банк прогнозував падіння економіки України у 2020 році на 5,5%, що на 2,0 в. п. нижче, ніж прогноз скорочення валового внутрішнього продукту, який банк давав у квітні (3,5%). Світовий банк очікував більш повільного відновлення економіки України - на 1,5% у 2021 році (раніше очікувалося зростання на 3,0%).