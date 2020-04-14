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МВФ дав прогноз цін на нафту на найближчі два роки

Новини » Фінансова криза 2020     14.04.2020 - 16:09
МВФ дав прогноз цін на нафту на найближчі два роки
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Середні ціни складуть близько 35 доларів

Очікувана ціна нафти, заснована на ф'ючерсних ринках, становить 35,61 доларів у 2020 році та 37,87 доларів за барель у 2021 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на квітневий огляд МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook.

За даними МВФ, середнє значення цін на нафту марки Brent, Dubai Fateh і West Texas Intermediate у 2019 році склала 61,39 доларів за барель.

Як відзначається в огляді, очікується, що в наступні роки ціни будуть рости у бік 45 доларів, але залишаються нижче середнього рівня 2019 року.

При цьому очікується, що ціни на метали знизяться на 15,0% у 2020 році та 5,6% у 2021 році.

Також прогнозується, що ціни на продукти харчування знизяться 1,8% у 2020 році, а потім виростуть на 0,4% у 2021 році.

Зазначимо, МВФ прогнозує у зв'язку з пандемією коронавірусу падіння світової економіки на 3,0% у 2020 році, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років.

Нагадаємо, Goldman Sachs в середині березня прогнозував падіння ціни на Brent до 20 доларів за барель у другому кварталі. Такого рівня не було з початку 2002 року.

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