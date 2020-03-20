ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ назвав причину різкої девальвації гривні

Новини » Фінансова криза 2020     20.03.2020 - 13:22
НБУ назвав причину різкої девальвації гривні
Фото: Олег Чурій (прес-служба НБУ)

Україна є частиною фінансового світу і девальвація - природний процес в кризу

У ситуації розгортання світової кризи по відношенню до долара девальвують валюти практично всіх країн, у тому числі і України. Про це сказав заступник голови НБУ Олег Чурій на брифінгу.

Як зазначив Чурій, девальвують валюти сусідів України, Польщі, Білорусі, Туреччини, а на території Росії рубль впав на 30%.

Крім того, знижуються валюти навіть розвинених країн. Чурій навів приклад Великої Британії, де фунт за тиждень впав на 7%.

"Україна - не виняток із цієї ситуації, оскільки ми частина фінансового світу. Ми бачимо посилений попит на іноземну валюту", - розповів він.

За його словами, НБУ активно приймає участь на валютному ринку, намагаючись згладжувати коливання.

Однак Чурій вважає, що зростання курсу долара "насамперед викликане психологічним тиском".

"НБУ активно продає валюту, у нього достатньо резервів. З початку року чисті інтервенції з продажу іноземної валюти склали менше 1,5 млрд доларів", - сказав він і нагадав, що минулого року НБУ купив 8 млрд доларів.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій, заявив, що Національний банк України відстежує ситуацію на міжнародних фінансових ринках і бачить розгортання кризи.

Як повідомляло РБК-Україна, глава НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк України хоче прискорити отримання програми розширеного фінансування від Міжнародного валютного фонду.

Курс долара на міжбанку подолав психологічну позначку Долар і євро дешевшають в обмінних пунктах
Теми: Курс долара
Новини України Національний банк УкраїникризисКурс долара
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся